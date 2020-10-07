نتائج السادس الاعدادي العلمي والأدبي للعام الدراسي 2019 - 2020

2020/10/07 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

- رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1HkdT-bJeablj7Let2IPwfnzefwUEVJQh?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1B9o5iVsbfbP_b3edM-5b6iYSOJmvpkrO?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات : https://drive.google.com/drive/folders/1Pa_IoaKgBlU5-Yx292nFHhfZg8IScvzq?usp=sharing

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