(واخ): تنشر نتائج السادس الاعدادي

2020/10/07 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

– رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1HkdT-bJeablj7Let2IPwfnzefwUEVJQh?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1B9o5iVsbfbP_b3edM-5b6iYSOJmvpkrO?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1Pa_IoaKgBlU5-Yx292nFHhfZg8IScvzq?usp=sharing

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