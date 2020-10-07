هبوط أسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأمريكية

2020/10/07 | 12:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضبابية حزمة التحفيز الأمريكية وقبل بيانات المخزونات.

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