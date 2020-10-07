العقود الآجلة للذهب تتراجع عالمياً أدنى 1900 دولار

2020/10/07 | 12:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عالمياً أدنى 1900 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تلاشي آمال اقتراب حزمة التحفيز الأمريكية.

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