للعراقيين .. متطلبات تأشيرة تركيا وكيفية الحصول عليها + رابط التقديم

2020/10/07 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يحتاج المواطنون العراقيون الذين يخططون للسفر إلى تركيا إلى تأشيرة للسماح لهم بالدخول وعبور الحدود.في السابق كانت الطريقة الوحيدة للحصول على التأشيرة هي عبر التواجد الشخصي في السفارة أو القنصلية التركية أو عند الحدود بتأشيرة دخول عند الوصول.ومع ذلك، أصبح من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تركيا من العراق […]

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