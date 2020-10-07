الدولار يستقر مع تبدد الغضب بشأن موقف ترامب من التحفيز

2020/10/07 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداستقر الدولار الأربعاء إذ مال نحو الانخفاض مقابل معظم العملات بعدما قفز في البداية إثر إلغاء الرئيس دونالد ترامب محادثات بشأن تحفيز اقتصادي مع مشرعين ديمقراطيين في خطوة عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وأثار قرار ترامب المفاجئ بوقف محادثات التحفيز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني موجة بيع في وول ستريت حيث يتأهب المستثمرون لمخاطر تراجع جديد للاقتصاد الأمريكي المتضرر بالفعل.

وبوجه عام قال محللون إن تجدد الضبابية بشأن التحفيز سيشجع المستثمرين على تداول العملات العالية المخاطر بحذر.

وفي المعاملات المبكرة في أوروبا، سجل الدولار في أحدث تداول له 1.1754 مقابل اليورو بانخفاض 0.18 بالمئة بعدما ارتفع 0.4 بالمئة مقابل العملة الموحدة في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2915 دولار بارتفاع 0.36 بالمئة بعد تراجعه 0.86 بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.57 بالمئة إلى 0.7142 دولار أمريكي بعدما تراجع بأكثر من 1.1 بالمئة أمس الثلاثاء.

ويقول متعاملون إن الدولار الأسترالي يواجه المزيد من مخاطر التراجع بفعل توقعات بأن تكون الخطوة المقبلة لبنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة وشراء المزيد من الدين الحكومي.

غير أن زيادة العزوف عن المخاطرة لم يؤد لتغير يذكر في الدولار مقابل الين حيث كان أحدث تداول له عند 105.75 ين إذ يقول محللون إن هناك ميلا لشراء كلا العملتين في أوقات لضبابية.

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