القدس الكبرى الإسرائيلية: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل - نهاد ابو غوش

2020/10/07 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش تبدي دولة إسرائيل، بمختلف أجهزتها المدنية والأمنية، حساسية مفرطة في الأشهر الأخيرة، تجاه أي مظهر من مظاهر النشاط الفلسطيني في القدس، حتى لو كان هذا النشاط مجرد تعبير رمزي عن الهوية الفلسطينية.



فقد بلغ عدد مرات اعتقال واستدعاء عدنان غيث محافظ القدس المعيّن من قبل الرئيس أبو مازن 17 مرة منذ تعيينه في أيلول 2018، وتعرضت معظم شخصيات السلطة البارزة للاعتقال بما في ذلك وزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأم ......





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