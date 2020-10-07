نجاح اليقظة الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية بالمغرب. - سعيد الكحل

2020/10/07 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل مسلسل تفكيك الخلايا الإرهابية في المغرب متواصل بفضل يقظة وخبرة الأجهزة الأمنية التي تتصدى للخلايا الإرهابية والذئاب المنفردة في اللحظات الأخيرة من الإعداد لتنفيذ الهجمات الإرهابية.



فالخبرات التي راكمتها الأجهزة الأمنية المختصة بمحاربة الإرهاب ،خصوصا بعد تشكيل المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، أهلتها لتحظى بثقة المغاربة وبالإشادة الدولية، حيث باتت كثير من الدول تستفيد من خبراتها في رصد وتفكيك الخلا ......





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