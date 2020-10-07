أسرار جائزة نوبل -سولجينتسين - نادية خلوف

2020/10/07 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الكاتب الروسي ألكسندر سولجينتسين ، المولود عام 1918 ، حُكم عليه عام 1945 في معسكر عمل لمدة ثماني سنوات لانتقاده ستالين في رسالة منه إلى صديق.



كان نقيبًا في الجيش السوفيتي.



بعد الحكم ، تم ترحيله إلى كازاخستان "إلى الأبد".



بعد إصابته بالسرطان ، سُمح له بالحصول على الرعاية في مستشفى في طشقند.



أصبحت التجارب هناك فيما بعد أساساً لروايته الذاتية "عيادة السرطان" التي نُشرت عام 1967 وحظرت في العام التالي.



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