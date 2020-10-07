المستقلة تنشر نتائج السادس الاعدادي

2020/10/07 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – نشرت وزارة التربية، الاربعاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي ، الأدبي)، للعام الدراسي 2019 – 2020.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020، كالتالي: رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع […]

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