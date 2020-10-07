كرار محمد على رادار الديوانية

2020/10/07 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

قدم نادي الديوانية عرضاً رسمياً للظفر بخدمات اللاعب كرار محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الديوانية فتحت باب المفاوضات بشكل رسمي مع المدافع كرار محمد”.

وأوضح ان “محمد من المدافعين المميزين ونسعى الى تعزيز صفوف الأحمر الديواني بلاعب جيد مثله”، مشيراً إلى أن “اللاعب لم يرد على العرض حتى الان”.

وكان محمد قد انهى تعاقده مع الشرطة بالتراضي يوم امس الثلاثاء.



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