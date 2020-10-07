وزارة التربية تنشر روابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي)

2020/10/07 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .– رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات : https://drive.google.com/drive/folders/1HkdT-bJeablj7Let2IPwfnzefwUEVJQh?usp=sharing – رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي … Readmore

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