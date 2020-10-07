أين نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي بكافة فروعه

2020/10/07 | 12:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد - رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :- رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات :- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :

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