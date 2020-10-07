ممثل تركي شهير مهدد بالحبس 12 عاما لتجسسه على هاتف زوجته

2020/10/07 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ كشفت وسائل إعلام تركية، أن الفنان التركي الشهير نجاتي شاشماز الشهير بـ”مراد علمدار”، نجم مسلسل “وادي الذئاب”، يواجه عقوبة السجن 12 عاماً بسبب تجسسه على هاتف زوجته.وأشارت تقارير تركية إلى أن شاشماز، تمكن من اختراق هاتف زوجته ، حيث حصل على مراسلات نصية و تسجيلات صوتية وصل عددها لإحدى عشرة مقطع […]

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