مشعل الأحمد وليا للعهد في الكويت

2020/10/07 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أخيه غير الشقيق، الشيخ مشعل لتولي منصب ولاية العهد في الدولة الخليجية.

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