نتائج السادس الاعدادي بكافة فروعه

2020/10/07 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت وزارة التربية رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020.

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