رئيس الجمهورية يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد الجماعية

2020/10/07 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الديانة الايزيدية بمناسبة عيد الجماعية، وفيما يلي نص التهنئة:

"نتقدم بأحر التهاني لأبناء الديانة الايزيدية بمناسبة حلول عيد الجماعية (جَما)، متمنين لهم دوام الخير والأمان والسلام في بلدهم، وهم يحيون عيدهم في معبد لالش مؤجلين طقوسهم واحتفالاتهم بفعل وباء كورونا، وفقدان سماحة البابا شيخ، واستمرار معاناة الكثير من العائلات التي نُكبت في أثناء فترة الاحتلال الداعشي وجرائمه البشعة.

مشاعرنا مع أبنائنا واخواننا من الايزيديين الكرام، وكل جهودنا مع السعي من أجل تخفيف معاناتهم والانتهاء منها بما يحقق العدالة والسلام التام، وبما يسمح بعودة جميع النازحين ويساعد في معرفة مصير المختطفين والمغيبين وتحرير الأحياء منهم.

ليحفظ الله الجميع، ويعزهم في بلدهم.

كل عام والإيزيديون بسلام.

د.



برهم صالح

رئيس الجمهورية".

PUKmedia / عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ‌

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