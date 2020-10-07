اعتقال ارهابي بارز في كركوك

2020/10/07 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن اعتقال مفتي تنظيم داعش الارهابي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: "من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لأنتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واشار البيان الى ان "المتهم كان يعمل بصفة المفتي الشرعي بما يسمى بولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصب بماجاء أعلاه كما بين انه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة وابن عمة ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد أمري داعش في ولاية كركوك".

ولفت البيان الى ان "المتهم تم تدوين أقواله واحالتة الى القضاء لإكمال أوراقة التحقيقية لينال جزائه العادل".

PUKmedia وكالات

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