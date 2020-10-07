( إن آر تي) ينشر روابط نتائج امتحانات السادس الإعدادي

2020/10/07 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت وزارة التربية، الأربعاء، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي، الادبي) للعام الدراسي 2019 - 2020 .

وحصل ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 7 تشرين الأول 2020، على رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة

وهذا هو رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/.../1HkdT...

- رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/.../1B9o5iVsbfbP_b3edM...

- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/.../1Pa_IoaKgBlU5...

ر.إ

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