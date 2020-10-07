2020/10/07 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل صاحب مولدة بقنبلة في بغداد وتفجير مسيطر عليه بالرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل صاحب مولدة بقنبلة في بغداد وتفجير مسيطر عليه بالرمادي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل صاحب مولدة بقنبلة في بغداد وتفجير مسيطر عليه بالرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).