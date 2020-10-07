مجهولون يقتلون صاحب مولد كهرباء بقنبلة يدوية شمال شرقي بغداد

2020/10/07 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (07 تشرين الأول 2020)، بإقدام مجهولين على قتل صاحب مولدة كهرباء في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين أقدموا على قتل صاحب مولدة أهلية بقنبلة يدوية، رموها على مكان عمله في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد"، دون كشف المزيد من التفاصيل.

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