رئيس نادي برشلونة يدعو لاجتماعٍ استثنائي حول مناقشة استقالته

2020/10/07 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، عقد اجتماع استثنائي خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة ملف هام، يتعلق بعملية حجب الثقة التي قادها عدد من أعضاء البارسا.

والى حد مساء أمس الثلاثاء، فقد تم التحقق الآن من إجمالي 15557 توقيعاً، وبالتالي باتت هناك حاجة الآن إلى أقل من 1000 توقيعاً للمرور إلى مرحلة التصويت النهائية.

وفي حال الوصول للعدد المطلوب، فإنه سيتم إجراء تصويت نهائي يشارك فيه 10% من أعضاء النادي الكتالوني (على الأقل)، على أن تحصل عملية حجب الثقة على موافقة ثلثي الأعضاء المشاركين في هذا التصويت.

وبحسب "راديو كتالونيا"، فإنه من المقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة برشلونة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع المقبل، وسوف يفكرون فيما إذا كانوا سوف يستمرون في التصويت النهائي، أو سينتهي بهم الأمر بالاستقالة عاجلاً.

ويُدرك بارتاوميو أن عملية التصويت النهائية ستكون رهاناً خاسراً، ولذلك يفكر في تقديم استقالته، وهو ما أشار إليه جوردي مويكس، نائب رئيس البارسا للشؤون الاقتصادية، عندما قال أمس الثلاثاء:"لا نستبعد استقالة مجلس الإدارة".

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