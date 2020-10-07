نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات

2020/10/07 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو الحسين!

مذهلة هي النصوص التي ترتبط بالزيارة الحسينيَّة، ليس بعددها الكبير الذي يتخطّى المئات بل الآلاف وحسب، بل بتفصيلاتها الدقيقة التي تدخل فيها، ففي مصدر واحد موثّق ومشهور، هو «كامل الزيارات» أو «كامل الزيارة» نجد أنفسنا أمام نحو «700» حديث متصلة بزيارة الإمام سيد الشهداء.





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