منصة “يس عراق” تنشر روابط نتائج طلبة السادس الاعدادي بفروعه “الاحيائي والتطبيقي والأدبي”

2020/10/07 | 12:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه.

وبحسب بيان للوزارة، فإن وزير التربية علي مخلف الدليمي قدم “في كلمة خاصة بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها ، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات”.

وتقدم الدليمي بـ”الشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب”.

وبارك الوزير للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيداً بـ”طلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب”.

واكدت الوزارة ان نسب النجاح كانت كالآتي: الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )، الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)، الفرع الادبي (‎%‎77)”.

ودعت مديرية قسم الامتحانات في تربية الرصافة الاولى ببغداد إدارات المدارس الاعدادية والثانوية التوجه الى المديرية قسم الامتحانات لاستلام نتائج السادس الاعدادي فوراً.

ومن المقرر ان تعلن وزارة التربية نتائج السادس الاعدادي بفروعه كافة.

وتنشر منصة “يس عراق” النتائج عبر الروابط الاتية:

وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

– رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1HkdT-bJeablj7Let2IPwfnzefwUEVJQh?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1B9o5iVsbfbP_b3edM-5b6iYSOJmvpkrO?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1Pa_IoaKgBlU5-Yx292nFHhfZg8IScvzq?usp=sharing

ونشرت مديرية تربية الكرخ الثالثة، اسماء الطلبة العشرة الاوائل في قاطع الكرخ الثالثة، وتبدأ بمعدل 97.17 وتنتهي بمعدل 94.17

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