التربية تعلن نسب نجاح مرتفعة لامتحانات السادس الإعدادي

2020/10/07 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد بالطلبة الذين قهروا الظروف الاستثنائية (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادي بكافة فروعه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير التربية تقدم في كلمة خاصة بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها إلى انتهائها، وكذلك الوزارات الساندة كلًا من الصحة والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع، والأمن الوطني، وهيئة الحشد، والاتصالات، كما تقدم الدليمي بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي أوصلت الامتحانات إلى مبتغاها المطلوب".

وبارك الوزير بحسب البيان "للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالأعوام السابقة بكافة فروعه، مشيدًا بـ"طلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية".

وأكدت الوزارة أن نسب النجاح كانت كالآتي:

الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )

الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)

الفرع الادبي (‎%‎77)".

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