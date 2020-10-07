عاجل | وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادي

2020/10/07 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للسادس الاعدادي

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