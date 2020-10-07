اعتقال عدد كبير من مثيري النزاع العشائري بعد اشتباكات مع القوات الأمنية في ميسان

2020/10/07 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت القوات الأمنية عددا من المتهمين بإثارة نزاع عشائري في محافظة ميسان.

خلية الإعلام الأمني، أكدت ان قوة من الرد السريع ألقت القبض على عدد من المتهمين بإثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير، وان القوة تعرضت خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران وألقت القبض على المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام.

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