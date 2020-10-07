الكشف عن موعد ونسب استقطاع رواتب موظفي اقليم كردستان

2020/10/07 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف عضو برلمان إقليم كردستان، شيرزاد حسن، عن نسب الاستقطاعات التي ستشهدها رواتب اقليم كردستان، مؤكدًا عدم وجود موعد محدد لتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال حسن “يفترض بعد إكمال بغداد لتوزيع رواتب موظفيها، فإنه ستقوم بإرسال مبلغ 320 مليار دينار ليتسنى جمعها مع الأموال الموجودة لدى الإقليم، وتُوزع على الموظفين بنسبة استقطاع أيضا”.

وأضاف، أن “مجلس الوزراء في إقليم كردستان قلل نسبة الاستقطاع لتصل إلى 18% بدلا من 21%، ورغم هذا فأن هناك صعوبة بتوفير المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين والتي تصل إلى حوالي 890 مليار دينار، فيما عائدات الإقليم مع المبالغ التي ترسلها بغداد لا تتجاوز نسبة 750 مليار دينار”.

ولفت إلى أن “حكومة إقليم كردستان بانتظار إرسال المبلغ من بغداد، وعلى الأرجح فإن منتصف الأسبوع المقبل سيشهد البدء بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم”.

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