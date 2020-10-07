مسلحون يقتلون صاحب مولدة بقنبلة يدوية شمالي بغداد

2020/10/07 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بمقتل صاحب مولدة أهلية بواسطة قنبلة يدوية ألقاها مسلحون شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة أقدمت ظهر اليوم، على رمي قنبلة يدوية على صاحب مولدة أهلية ضمن منطقة الشعب، ما أسفر عن مقتل صاحب المولدة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انفجار القنبلة خلف أضراراً مادية، في حين وصلت قوة من الشرطة وفتحت تحقيقا بالحادث".





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