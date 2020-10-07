تأجيل للمرة الرابعة.. كينيا تنتظر الحكم على مرتكبي مذبحة نيروبي

2020/10/07 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المتوقع أن يعلن قاض في كينيا، يوم الاثنين الماضي، الحكم على 3 اشخاص مشتبه بهم متهمين بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية في إطار هجوم عنيف شنه متطرفون من حركة الشباب الأصولية على مركز تسوق في العاصمة نيروبي نحو 7 أعوام.

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