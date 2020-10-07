واتساب يعلن عن قائمة هواتف يتوقف عن العمل بها بداية 2021

2020/10/07 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تجري التطبيقات كل عام تحديثات مهمة لمواصلة تلبية احتياجات مستخدميها، وفي هذا الإطار تصبح بعض الهواتف الذكية غير متوافقة مع الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات والتي يتوقف بعضها عن العمل نهائيا.ولهذا السبب، يشارك موقع “entrepreneur”، قائمة بالهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و أندرويد Android، والتي سيتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب عن العمل فيها مع بداية العام القادم […]

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