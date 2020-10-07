وكالة الأدوية الأميركية تحدد معايير تُؤخر إنتاجَ لقاح كورونا قبل الانتخابات وترمب يندد

2020/10/07 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وكالة الأدوية الأميركية معايير مشددة أكثر من تلك التي يرغب بها البيت الأبيض للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كورونا ما يجعل من المتعذر إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمعايير المشددة التي حددتها وكالة الأدوية الأميركية، وكتب في تغريدة على تويتر أن هذه القواعد الجديدة تجعل من الصعب أكثر انتاج لقاحات بسرعة، لكي تتم الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات الرئاسية.



معتبرا ذلك هجوما سياسيا جديدا.

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