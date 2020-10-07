المنافذ الحدودية تحبط سلسلة عمليات تهريب في موانئ البصرة

2020/10/07 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن احباط سلسلةِ عملياتِ تهريب لموادَ يمنع استيرادها في موانئ البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، ان مفارز منفذ ميناء أم قصر الاوسط في البصرة ضبطت خمس حاويات داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات قديمة لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق، فضلا على مواد تدخين محظورة.



وأشارت الهيئة الى ان عملية الضبط تمت بناء على معلومات استخبارية.

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