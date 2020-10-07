القانونية النيابية تكشف عن معايير جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية

2020/10/07 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

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انتخابات

أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود اتفاق ٍ سياسي مبدئي بين الكتل على معايير تقسيم الدوائر الانتخابية، مرجحة التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية.

اللجنة أكدت في بيان أن المعايير الجديدة تضمنت تقسيم الدوائر الانتخابية، بأن تكون لكل دائرة اربعة مقاعد وتصل الدوائر المنفردة إلى ثلاثة مقاعد أو خمسة كحد أعلى، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد يلجأ للتصويت على الدوائر بشكل منفرد أو كامل اذا حصل الاتفاق السياسي عليها ليتم حسمها بعد الزيارة الاربعينية مباشرة.

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