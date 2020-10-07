استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد تعليق محادثات صفقة التحفيز

2020/10/07 | 13:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر الدولار الأمريكي عالمياً أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، قبل محضر الفيدرالي وبعد تعليق محادثات التحفيز.

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