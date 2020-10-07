نائبة: انظار الملايين ترنو نحو جلسة السبت المقبل

2020/10/07 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد رأت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، الأربعاء، أن انظار الملايين في العراق تتجه نحو جلسة برلمانية ستعقد السبت المقبل لحسم إكمال ملف الدوائر الانتخابية .وقالت محمود في تصريح لـ/اين نيوز/، إنه “جرى الانتهاء من ملحق قانون الانتخابات البرلمانية منذ فترة واللجنة القانونية تنتظر توافق القوى السياسية من اجل عرضه للتصويت”.وأضافت أن “الخلافات السياسية حول آلية تقسيم الدوائر وعدم توصل الكتل إلى صيغة وسطية حولها تحول دون امرار القانون”.وأشارت محمود إلى أن “هناك انقسام بين مؤيد ومعارض للدوائر المتعددة وهناك من يرغب بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وهناك من يريد المحافظة دائرتين انتخابيتين”

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