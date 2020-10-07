"الفوضى مفيدة لأردوغان".. لماذا تسعى تركيا إلى استمرار الحرب في قره باغ؟

2020/10/07 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير الدعم القوي من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لأذربيجان في الصراع على ناغورنو قره باغ، قلق كل الدول الكبرى وحلف الناتو، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار.

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