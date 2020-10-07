التجمع التركماني: الوجود العسكري الأمريكي يهدد بمزيد من الفوضى

2020/10/07 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اتهم رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الفوضى في العراق، مؤكدا ان الوجود العسكري الأمريكي يهدد بمزيد من الفوضى.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انسحاب كامل القوات الأمريكية من العراق تحل الفوضى”، مبينا ان “واشنطن عبرت عن نوايها الخبيثة لجر البلاد لحرب طائفية جديدة منطلقها من جنوب العراق”.وأضاف، أن “هذه الفوضى لاتهدد العراق فحسب وانما تشكل تهديدا لدول الجوار”، مشيرا الى ان “الهدف من وراء استمرار الفوضى ودعم الجماعات الخارجة عن القانون لضمان بقاء قواتها فترة أطول في العراق”.



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