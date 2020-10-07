أسواق الأسهم الاسيوية تقفز لأعلى مستوى منذ اسبوعين

2020/10/07 | 13:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الأربعاء ، متجاهلة تعثر وول ستريت وانخفاض أسعار السلع بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة محادثات مع المشرعين بشأن خطط الإنفاق للإغاثة من فيروس كورونا.

قطع ترامب المحادثات مع الديمقراطيين في تغريدة ، قائلا إن المفاوضات ستتوقف إلى ما بعد الانتخابات ، عندما وعد بمشروع قانون تحفيز كبير.

وقد أدى ذلك إلى تسجيل الأسهم الأمريكية لأكبر انخفاض لها في أسبوعين ، ودفع النفط هبوطيًا بحدة ورفع الأصول الآمنة مثل الدولار والسندات.

مع ذلك ، بدا المستثمرون في آسيا أقل انزعاجًا ، حيث أدركوا أن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيرث اقتصادًا متعطشًا للتحفيز وربما يطبقه.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ ، بينما انخفضت العقود الآجلة الأوروبية بشكل طفيف ، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر Euro STOXX 50 بنسبة 0.4٪ ، وانخفضت العقود الآجلة FTSE بنسبة 0.2٪.

ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4٪ إلى ذروة جديدة في أسبوعين ، يقودها ارتفاع بنسبة 1.3٪ في أستراليا حيث رفعت الميزانية التوسعية الأسهم.

قال كبير الاقتصاديين في ING في آسيا ، روب كارنيل: “بطريقة أو بأخرى ، سنحصل على بعض التحفيز ، إنه فقط لن نحصل عليه الآن”.



“لذلك سوف نتعامل مع الماء قليلاً.”

كانت أسواق العملات وأسواق السندات مستقرة بشكل عام.



استقر اليورو عند 1.1730 دولار.



تسللت عملات Antipodean الحساسة للمخاطر إلى الأعلى ، مع ارتفاع الدولار الاسترالي 0.3٪ إلى 0.7120 دولار والنيوزيلندي.

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