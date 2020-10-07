على بعد 8500 سنة ضوئية.. التقاط صورة مفصلة لظاهرة نجمية بشكل لا يصدق

2020/10/07 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} التقط علماء الفلك أعلى دقة صور أشعة تحت الحمراء قريبة من سديم كارينا، وذلك باستخدام تقنية رائدة وتزويدنا برؤية غير مسبوقة لجسم يبعد 8500 سنة ضوئية.

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