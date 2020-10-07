عن طريق الصدفة.. إنقاذ حيوان بحري نادر

2020/10/07 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تمكّن بائع أسماك بريطاني من إنقاذ سرطان بحر "كركند" برتقالي نادر، وأعاد توطينه في حوض أسماك بلاكبول بإنجلترا.

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