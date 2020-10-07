لاهور شيخ جنكي: ندعم استقلالية القضاء في اقليم كوردستان والعراق

2020/10/07 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، في السليمانية، القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تقوية سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية وتفعيل المحاكم العراقية وتعزيز التنسيق بين محاكم اقليم كوردستان والعراق.

واشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى انه ومن منطلق علاقاتهم التاريخية العميقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والانفتاح ودعم الاتحاد الوطني للمحاكم واستقلالية القضاء فإن موقف الاتحاد الوطني ذو اهمية عندهم.

وتحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال اللقاء، عن قانون المحكمة الاتحادية، وحاجة ذلك القانون الى تعديل يضمن استقلالية اكثر للمحكمة وابعادها عن التدخلات السياسية، لذا طلب دعم ومساندة الاتحاد الوطني، واكد اهمية دعم الاتحاد الوطني لتعديل ذلك القانون.

من جانبه، اكد لاهور شيخ جنكي دعم الاتحاد الوطني الكامل للقانون واستقلالية السلطة القضائية في العراق واقليم كوردستان، وقال: ان مجلس القضاء الاعلى هو اختيار فقيد الامة الرئيس مام جلال الذي فصل بين السياسة والقضاء.

واكد لاهور شيخ جنكي دعمه ودعم الاتحاد الوطني لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وقال: لدينا ملاحظات على محاكم اقليم كوردستان والتدخلات السياسية التي تحدث، لذلك نامل في الاتحاد الوطني ان يشمل مشروع الاصلاح القضاء في اقليم كوردستان ايضا.

PUKmedia خاص

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