الاستثمار النيابية: 7 مليارات دولار مازالت بذمة شركات الهاتف النقال

2020/10/07 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

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النائب عطوان العطواني

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، وجود 7 مليارات دولار مازالت بذمة شركات الهاتف النقال، فيما كشفت عن حلول من شأنها تعظيم إيرادات الدولة.

وقال عضو اللجنة النائب عطوان العطواني، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 7 تشرين الأول 2020، إن "هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 7 مليارات دولار بذمة شركات الهاتف النقال، ويجب تسليمها للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "الضرائب تجبى في الوقت الراهن عن طريق الجباة الذين يشوب عملهم الكثير من الفساد الإداري والمالي"، موضحا أن "تفعيل الاستثمار من شأنه أن يدر أرباحا كبيرة لخزينة الدولة، كون الكثير من المشاريع جامدة، وغير منتجة، وأن بقاءها بهذا الشكل يعد عبئاً على الدولة".

وشدد العطواني، على "ضرورة جرد عقارات الدولة، وإعادة النظر في إيجاراتها، إضافة إلى فرض آلية لتسديد الديون المتراكمة عليها، كون إيجارات عقارات الدولة لا تزال بمبالغ بسيطة".

ووأشار إلى "أهمية التوازن في توزيع أموال الموازنة، كون بعض المحافظات أطلقت التخصيصات بالكامل بما فيها مستحقات الفلاحين".

ر.إ

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