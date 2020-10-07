أمير الكويت يُزكي أخاه الشيخ مشعل ولياً للعهد

2020/10/07 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة الصباح باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.

ويتولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، المولود في 1940، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004.

والشيخ مشعل، هو الابن السابع، للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر، والد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد.

ويتسم الشيخ مشعل، الأخ غير الشقيق للأمير الجديد، بشخصيته الصارمة، وكان مرافقاً دائماً للأمير الراحل في جميع رحلاته العلاجية بما فيها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتعين على البرلمان الموافقة على التعيين.

وتوفي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الثلاثاء عن 91 عاماً، وأصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح الأمير الجديد في الكويت.

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