عامان من النزوح، يوثّقها المونسينيور بيّوس قاشا في كتاب

2020/10/07 | 13:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل في السادس من آب 2014 توجّهت قوافل من المسيحيين إلى المحافظات العراقية نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على محافظة نينوى، ومنهم من سكن في أربيل ودهوك والسليمانية ومنهم من توجّه إلى بغداد والمحافظات الجنوبية، وبالرّغم من الأوضاع الأمنية والأقتصادية التي كانت تمرّ على العراق، إلّا أنّ الكنيسة ورجال الدين …

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