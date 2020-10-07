بشكل رسمي عودة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية الرياضي

2020/10/07 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي عودة ارض الحبيبية الى النادي بشكل رسمي بعد معوقات وعقبات شهدتها الفترة الماضية.

وقال رئيس نادي القوة الجوية الرياضي اللواء الطيار شهاب جاهد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “بعد جهود حثيثة وبناء على توصيات لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون اكمال المشروعات الاستثمارية من بعض الجهات الحكومية بموجب الامر الديواني ( 6 لسنة 2017 ) تقرر عودة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية الرياضي بشكل رسمي”.

وأضاف أن ” نادي القوة الجوية الرياضي سيعيد المبالغ المستلمة الى شركة الموقد للاستثمارات العقارية والصناعية بحسب الكتاب الصادر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لافتا إلى أن ” هناك لجنة ستشكل من قبل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية لاستلام مستحقاته المادية من قبل اصحاب المحال المستأجرة على ارضه منذ عدة سنوات”.

وقدم قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد شكره إلى الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لتفهمه موقف النادي وجهوده الحثيثة لإعادة ارض الحبيبية الى النادي ، مباركا لجميع العاملين فيه هذا الانجاز الذي تكلل بالنجاح خدمة لصالح النادي العريق”.



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