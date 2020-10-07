أمانة مجلس الوزراء تعيد أرضاً من شركة إستثمارية لنادي الجوية

2020/10/07 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول 2020) عودة ارض الحبيبية الى النادي بشكل رسمي بعد معوقات وعقبات شهدتها الفترة الماضية.

وأوضح رئيس نادي القوة الجوية الرياضي اللواء الطيار شهاب جاهد في بيان تلقته (بغداد اليوم): " بعد جهود حثيثة وبناء على توصيات لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون اكمال المشروعات الاستثمارية من بعض الجهات الحكومية بموجب الامر الديواني ( 6 لسنة 2017 ) تقرر عودة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية الرياضي بشكل رسمي".

وأضاف أن: " نادي القوة الجوية الرياضي سيعيد المبالغ المستلمة الى شركة الموقد للاستثمارات العقارية والصناعية بحسب الكتاب الصادر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لافتا إلى أن " هناك لجنة ستشكل من قبل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية لاستلام مستحقاته المادية من قبل اصحاب المحال المستأجرة على ارضه منذ عدة سنوات".

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