معلمو كردستان يضربون عن الدوام لمدة 10 أيام احتجاجا على تأخير الرواتب

2020/10/07 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر معلمو إقليم كردستان الاضراب عن الدوام لمدة عشرة أيام احتجاجا على تأخير الرواتب والاستقطاع منها، فيما دعوا السلطات إلى صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال رئيس اتحاد المعلمين في كردستان أحمد صابر في تصريح إن التدريسيين والمعلمين في محافظات إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها خرجوا بوقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

من جهته أمهل رئيس اتحاد المعلمين في اقليم كردستان فرع السليمانية دلشاد مجيد حكومة الاقليم لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي لتنفيذ المطالب وبخلافه سيتم اغلاق ابواب المدارس وتعليق الدوام الرسمي.

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