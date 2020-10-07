الصحة العالمية: يوجد 9 لقاحات يمكنها تغطية 168 دولة وقد تكون متوفرة نهاية العام الحالي

2020/10/07 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت منظمة الصحة العالمية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأكدت المنظمة في بيان أن منشأة اللقاحات العالمية “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية تمتلك تسعة لقاحات تجريبية تستطيع أن تغطي مئة وثمانيا وستين دولة وتسعى لتوزيع ملياري جرعة حول العالم بحلول نهاية عام ألفين وعشرين، مشيرة إلى أن الاستثمار في جميع الأدوات المتوافرة أمرٌ مهم وسيعطي نتائج سريعة في السيطرة على الوباء.

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