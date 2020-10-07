دراسة: نصف الشباب العربي يرغب في هجرة بلاده بسبب تداعيات كورونا

2020/10/07 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مسح حديث بأن ما يقرب من نصف الشباب العربي، البالغ عددهم نحو مئتي مليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد فكروا في مغادرة بلادهم، لأن الجائحة تشل الاقتصادات وتغذي الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية فانه بسبب الإحباط ونظرا لتعثر الاقتصادات والفساد الحكومي، ينظر اثنان وأربعون في المئة من الشباب العربي في مقترح الهجرة إلى بلد آخر وهو اتجاه مقلق لمنطقة نحو ستين بالمئة من سكانها دون سن الثلاثين.

وجاء في التقرير أن الدوافع الأساسية للهجرة المحتملة هي الأسباب الاقتصادية والفساد، كما تلعب الفرص التعليمية والتجارب الجديدة والسلامة والأمن دورا مهما.

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